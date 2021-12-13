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У Дніпрі готували вбивство депутата облради, кілера арештували

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:17
У Дніпрі готували вбивство депутата облради, кілера арештували
фото: ОГП

У Дніпрі затримали та арештували чоловіка, який підозрюється у готуванні до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль.

В салоні авто знаходився автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Підозрюваний дистанційно вистрілив з автомата щонайменше тричі в будівлю. Після цього авто вибухнуло.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його авто виявлено пістолет та патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Як чоловіка викрили та знайшли – не повідомляється.

Upd. Поліція розповіла, що для розкриття злочину опитала десятки свідків, опрацювала відео з камер спостереження тощо.

В результаті правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. Затриманий встановив в багажному відділенні автомобіля "Opel" автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. 

Зазначається, що це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм. 

 

Українська правда

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Теми: ДніпроОфіс генпрокуроравбивство
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