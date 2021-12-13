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В Днепре готовили убийство депутата облсовета, киллера арестовали

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:17
В Днепре готовили убийство депутата облсовета, киллера арестовали
фото: ОГП

В Днепре задержан и арестован мужчина, который подозревается в подготовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль.

В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Подозреваемый дистанционно выстрелил из автомата не менее трех раз в здание. После этого автомобиль взорвался.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Как мужчину разоблачили и обнаружили – не сообщается.

Upd. Полиция рассказала, что для раскрытия преступления опросила десятки свидетелей, обработала видео с камер наблюдения и т.д.

В результате правоохранители задержали 45-летнего мужчину. Задержанный установил в багажном отделении автомобиля Opel автомат Калашникова и приспособил его для совершения дистанционных выстрелов.

Отмечается, что это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена ​​цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм.

 

Украинская правда
Темы: ДнепрОфис генпрокурораубийство
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