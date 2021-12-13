Між залізничною станцією і "Буковелем" запустили маршрутки. Розклад

Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту Буковель та в зворотньому напрямку почали курсувати автобусні шатли.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Буковель" зв'язали з залізницею спеціальними шатлами…

Сьогодні 68 із 100 пасажирів, які прибули поїздом № 55 Київ – Рахів до зупинки Татарів-Буковель, обрали для трансферу автобусні шатли".

Деталі: Відзначається, що час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів. Вартість проїзду фіксована – 50 грн.

Відстань у 15 км від залізниці до гірськолижного курорту автобуси долають за 20 хв.