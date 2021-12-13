Между железнодорожной станцией и Буковелем запустили маршрутки. Расписание

От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы.

Источник: прессслужба "Укрзализныци"

Дословно: "Буковель" связали с железной дорогой специальными шаттлами…

Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших на поезде № 55 Киев – Рахов до остановки Татаров-Буковель, выбрали для трансфера автобусные шаттлы".

Детали: Отмечается, что время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам. Стоимость проезда фиксированная – 50 грн.

Расстояние в 15 км от железной дороги до горнолыжного курорта автобусы преодолевают за 20 мин.