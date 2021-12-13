ЄС запустив проєкт на 35 млн євро для підтримки вакцинації в країнах "Східного партнерства"

Європейський Союз запустив інноваційний механізм обміну вакцинами проти коронавірусу з країнами-учасницями "Східного партнерства" на суму 35 мільйонів євро.

Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї, пише "Європейська правда".

"Радий, що сьогодні запустили зі Збігневом Рау та польським Банком національного розвитку і Беатою Дашинською-Музичкою інноваційну угоду на суму 35 мільйонів євро для підтримки країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 державам "Східного партнерства". Це солідарність ЄС у дії, яка допомагає рятувати життя та прискорювати одужання", - написав Варгеї у Twitter.

Відповідно до механізму, ЄС сплачуватиме за доставку вакцин для країн "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.

Над цією ініціативою Єврокомісія працювала разом із польським урядом та банком.

Середній показник вакцинації у країнах "Східного партнерства" становить 28%, сказав Варгеї.

До країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

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