ЕС запустил проект на 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства"

Европейский Союз запустил инновационный механизм обмена вакцинами против коронавируса со странами-участницами "Восточного партнерства" на сумму 35 миллионов евро.

Об этом сообщил комиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Вархеи, пишет "Европейская правда".

"Рад, что сегодня со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой запустили инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства". Это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизнь и ускорять выздоровление", - написал Вархеи в Twitter.

Согласно механизму, ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", чтобы препараты стали доступнее.

Над этой инициативой Еврокомиссия работала вместе с польским правительством и банком.

Средний показатель вакцинации в странах "Восточного партнерства" составляет 28%.

К странам "Партнерства" входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

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