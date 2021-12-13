Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС запустил проект на 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства"

Понедельник, 13 декабря 2021, 14:21
ЕС запустил проект на 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства
Оливер Вархеи. фото из Twitter

Европейский Союз запустил инновационный механизм обмена вакцинами против коронавируса со странами-участницами "Восточного партнерства" на сумму 35 миллионов евро.

Об этом сообщил комиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Вархеи, пишет "Европейская правда".

"Рад, что сегодня со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой запустили инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства". Это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизнь и ускорять выздоровление", - написал Вархеи в Twitter.

Согласно механизму, ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", чтобы препараты стали доступнее.

Над этой инициативой Еврокомиссия работала вместе с польским правительством и банком.

Средний показатель вакцинации в странах "Восточного партнерства" составляет 28%.

К странам "Партнерства" входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Темы: вакцинацияЕСкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: