Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Журнал Time назвав Маска "людиною року"

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:48
фото: getty images

Мільярдер і підприємець Ілон Маск став "людиною року-2021" за версією американського журналу Time.

Джерело: Time

Дослівно Time: "Найбагатша людина у світі не має власного будинку і нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та приборкує сонце; він кермує створеною ним машиною, яка не використовує бензин і майже не потребує водія.

По клацанню його пальця фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання...

Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з "Хранителів", задумливий блакитношкірий людинобог, який винаходить електромобілі і запускає на Марс.

Його ракетна компанія SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів, що зробило Маска власником статків у 250 млрд доларів і найбагатшою приватною особою в історії, принаймні, на папері".

Деталі: "Героями року" за версією журналу стали розробники вакцини проти коронавірусу COVID-19 Кіззмекія Корбетт, Барні Грем, Каталін Каріко та Дрю Вайсман.

"Артистом року" стала 18-річна американська співачка Олівія Родріго.

"Атлетом року" стала чотириразова олімпійська чемпіонка американська гімнастка Сімона Байлз.

У 2020 році людиною року за версією журналу став новообраний президент США Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс. 

А у 2019 році екоактивістка - Грета Тунберг. 

Нагадаємо: 

  • За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск є найбагатшою людиною у світі, з 266 мільярдами доларів, його статки цього року зросли на 110 мільярдів доларів.
  • Водночас, через падіння котирувань акцій його компанії Tesla статки Маска за кілька днів можуть знизитися на 50 мільярдів доларів.

Українська правда
Теми: Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна відреагували на докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі

Україна буде форпостом НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією – Зеленський

Суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі

відеоПорошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки

відеоГогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ

Україна закупить таблетки від COVID-19 компанії Pfizer – Ляшко

Усі новини...
Маск
Маск продав акцій Tesla ще на 960 мільйонів доларів
Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів
Маск продав акцій Tesla ще на 1,05 мільярда доларів
Останні новини
14:13
Український банк запустить пілотний проєкт електронних грошей на блокчейні
14:09
У рейтингу партій серед киян "Слуга народу" лише третя
14:00
У Путіна відреагували на докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі
13:54
Американський регулятор "вимкне" "друкарський верстат" для подолання рекордної інфляції
13:54
Понад 60% киян вважають, що є конфлікт між Зеленським і Кличком
13:48
Верховна Рада закликає німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом
13:23
Міністр фінансів розповів, які загальносвітові тренди позначаться на Україні
13:21
У Польщі виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон"
13:11
Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО
13:08
Від Киви чекають мільйон, "зароблений" на жомовій ямі
Усі новини...