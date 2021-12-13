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Журнал Time назвав Маска "людиною року"

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:48
Журнал Time назвав Маска людиною року
фото: getty images

Мільярдер і підприємець Ілон Маск став "людиною року-2021" за версією американського журналу Time.

Джерело: Time

Дослівно Time: "Найбагатша людина у світі не має власного будинку і нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та приборкує сонце; він кермує створеною ним машиною, яка не використовує бензин і майже не потребує водія.

По клацанню його пальця фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання...

Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з "Хранителів", задумливий блакитношкірий людинобог, який винаходить електромобілі і запускає на Марс.

Його ракетна компанія SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів, що зробило Маска власником статків у 250 млрд доларів і найбагатшою приватною особою в історії, принаймні, на папері".

Деталі: "Героями року" за версією журналу стали розробники вакцини проти коронавірусу COVID-19 Кіззмекія Корбетт, Барні Грем, Каталін Каріко та Дрю Вайсман.

"Артистом року" стала 18-річна американська співачка Олівія Родріго.

"Атлетом року" стала чотириразова олімпійська чемпіонка американська гімнастка Сімона Байлз.

У 2020 році людиною року за версією журналу став новообраний президент США Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс. 

А у 2019 році екоактивістка - Грета Тунберг. 

Нагадаємо: 

  • За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск є найбагатшою людиною у світі, з 266 мільярдами доларів, його статки цього року зросли на 110 мільярдів доларів.
  • Водночас, через падіння котирувань акцій його компанії Tesla статки Маска за кілька днів можуть знизитися на 50 мільярдів доларів.

Українська правда

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Теми: Маск
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