Журнал Time назвал Маска "человеком года"

Миллиардер и предприниматель Илон Маск стал "человеком года-2021" по версии американского журнала Time.

Источник: Time

Дословно Time: "Самый богатый человек в мире не имеет собственного дома и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и укрощает солнце; он управляет созданной им машиной, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе.

По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание...

Это человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян, сумасшедшее сочетание Томаса Эдисона, Ф.Т. Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Мангеттена из "Хранителей", задумчивый голубокожий человекобог, изобретающий электромобили и запускающий их на Марс.

Его ракетная компания SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей, что сделало Маска владельцем состояния в 250 млрд долларов и самым богатым частным лицом в истории, по крайней мере, на бумаге".

Elon Musk ( @elonmusk ) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

Детали: "Героями года" по версии журнала стали разработчики вакцины против коронавируса COVID-19 Киззмекия Корбетт, Барни Грэм, Каталин Карико и Дрю Вайсман.

"Артистом года" стала 18-летняя американская певица Оливия Родриго.

"Атлетом года" стала четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз.

В 2020 году человеком года по версии журнала стал новоизбранный президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Гаррис.

А в 2019 году экоактивистка – Грета Тунберг.

TIME editor-in-chief @efelsenthal gives a behind the scenes look at the creation of TIME's 2021 Person of the Year issue #TIMEPOY https://t.co/775r3qhJOd pic.twitter.com/B8t1s8yHko