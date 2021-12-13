РНБО прогнозує появу "Омікрону" в Україні до кінця тижня

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, однак у період новорічних свят прогнозується стабільна ситуація.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На селекторній нараді під головуванням глави держави Володимира Зеленського 13 грудня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що за очікуваннями, новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, додав він.

Водночас за прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

Зеленський у цьому контексті пнаголосив на необхідності активізації вакцинації, адже попри покращення епідемічної ситуації в країні тижневі показники захворюваності залишаються високими.

За даними уряду, минулого тижня в Україні виявлено 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – майже 300 тисяч осіб.