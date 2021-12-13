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СНБО прогнозирует появление "Омикрона" в Украине до конца недели

Понедельник, 13 декабря 2021, 16:23
Владимир Зеленский. фото ОП

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, однако в период новогодних праздников прогнозируется стабильная ситуация.

Источник: Офис президента

Детали: На селекторном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского 13 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, согласно ожиданиям, новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, добавил он.

В то же время, по прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что за последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

Зеленский в этом контексте отметил необходимость активизации вакцинации, ведь несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране недельные показатели заболеваемости остаются высокими.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных сегодня – почти 300 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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