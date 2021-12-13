СБУ викрила ще 2 злочинні схеми: Covid-сертифікати "штампували" у Львові та на Вінничині

Правоохоронці викрили нові мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів на Львівщині та Вінниччині.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Львівщини

Деталі: На Львівщині фальшуванням Covid-сертифікатів займалася ціла амбулаторія, зазначають в СБУ. За даними прокуратури, медперсонал однієї із міських клінічних лікарень Львова організував схему продажу підроблених сертифікатів від COVID-19, підшукуючи "клієнтів" серед своїх знайомих.

В подальшому медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи "Helsi" недостовірні відомості про проходження вакцинації.

Після внесення даних в систему "Helsi" COVІD-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку "Дія", а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці. Один фальсифікований сертифікат коштував від 2 000 до 4 000 грн.

Ще одна викрита мережа діяла на Вінниччині. Її організували лікарі сімейної медицини місцевих комунальних закладів охорони здоров’я. "Клієнтів" медики знаходили серед пацієнтів, які не бажали вакцинуватися, а також через посередників.

Упродовж кількох місяців зловмисники виготовляли щодня до 5 фейкових сертифікатів. За виготовлення фальшивки та внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" вони брали від 3,5 тисячі до 7,5 тисячі гривень.

Вказано, що наразі правопорушникам готується повідомлення про підозру.