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СБУ разоблачила еще 2 преступные схемы по штамповке Covid-сертификатов

Понедельник, 13 декабря 2021, 16:17
СБУ разоблачила еще 2 преступные схемы по штамповке Covid-сертификатов

Правоохранители разоблачили новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов во Львовской и Винницкой областях.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Львовщины

Детали: Во Львовской области фальсификацией Covid-сертификатов занималась целая амбулатория, отмечают в СБУ. По данным прокуратуры, медперсонал одной из городских клинических больниц Львова организовал схему продажи поддельных сертификатов от COVID-19, подыскивая "клиентов" среди своих знакомых.

В дальнейшем медработница, фактически не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему "HELSI" недостоверные сведения о прохождении вакцинации.

После внесения данных в систему "HELSI" COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дия", а бумажный сертификат можно было забрать в заранее согласованном месте. Один фальсифицированный сертификат стоил от 2000 до 4000 грн.

Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области. Ее организовали врачи семейной медицины местных коммунальных заведений здравоохранения. "Клиентов" медики находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, а также через посредников.

В течение нескольких месяцев злоумышленники производили ежедневно до 5 фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" они брали от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч гривен.

Указано, что правонарушителям готовится сообщение о подозрении.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019СБУпрокуратура
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