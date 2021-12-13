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МВС хоче виплачувати винагороди за відео з порушниками на дорогах

Понеділок, 13 грудня 2021, 19:01
Фото ілюстративне

В Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що законопроєкт 5798, який передбачає фіксацію порушення ПДР з мобільного телефона, дозволить зменшити їхню кількість.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Цей законопроєкт передбачає, що фіксувати порушення ПДР можна буде з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток.

Фіксувати можна буде такі порушення: проїзд на червоне світло світлофора, перетин подвійної смуги, проїзд по полосі громадського транспорту, проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал, перешкоджання проїзду пожежної, поліцейської автівка, або машини швидкої допомоги.

В проєкті закону вказується, що людина, яка через таке відео сповістить поліцію, зиоже пізніше отримати за це винагороду, що буде рахуватися як відсоток від штрафу, сплаченого порушником.

Дослівно: "Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, буде передаватися онлайн в поліцію. Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі.

Своєю чергою правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення.

…експерти наголошують, що завдяки цьому додатку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже додаток не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР".

Передісторія:

  • 7 грудня тринадцять людей загинулиі ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Українська правда
Теми: МВСавто


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