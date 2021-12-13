Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС хоче виплачувати винагороди за відео з порушниками на дорогах

Понеділок, 13 грудня 2021, 18:01
МВС хоче виплачувати винагороди за відео з порушниками на дорогах
Фото ілюстративне

В Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що законопроєкт 5798, який передбачає фіксацію порушення ПДР з мобільного телефона, дозволить зменшити їхню кількість.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Цей законопроєкт передбачає, що фіксувати порушення ПДР можна буде з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток.

Фіксувати можна буде такі порушення: проїзд на червоне світло світлофора, перетин подвійної смуги, проїзд по полосі громадського транспорту, проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал, перешкоджання проїзду пожежної, поліцейської автівка, або машини швидкої допомоги.

В проєкті закону вказується, що людина, яка через таке відео сповістить поліцію, зиоже пізніше отримати за це винагороду, що буде рахуватися як відсоток від штрафу, сплаченого порушником.

Дослівно: "Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, буде передаватися онлайн в поліцію. Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі.

Своєю чергою правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення.

…експерти наголошують, що завдяки цьому додатку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже додаток не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР".

Передісторія:

  • 7 грудня тринадцять людей загинулиі ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: