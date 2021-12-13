МВД хочет выплачивать вознаграждения за видео с нарушителями на дорогах

В Министерстве внутренних дел надеются, что законопроект 5798, предусматривающий фиксацию нарушения ПДД с мобильного телефона, позволит уменьшить их количество.

Источник: сообщение МВД

Подробности: Данный законопроект предполагает, что фиксировать нарушения ПДД можно будет с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение.

Фиксировать можно будет следующие нарушения: проезд на красный свет светофора, пересечение двойной полосы, проезд по полосе общественного транспорта, проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал, препятствование проезду пожарной, полицейской машины, или машины скорой помощи.

В проекте закона указывается, что человек, который через такое видео известит полицию, позже получить за это вознаграждение, которое будет рассчитываться как процент от штрафа, уплаченного нарушителем.

Дословно: "Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы.

В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

…эксперты подчеркивают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует, кто сейчас находится за рулем мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД".

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