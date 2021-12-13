Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у першій телефонній розмові із новопризначеною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок обговорив важливість Нормандського формату та позицію сторін щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомила пресслужба МЗС у понеділок ввечері, пише "Європейська правда".

Кулеба підтвердив відданість України політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна активно виступає за дієву роботу Нормандського формату як важливого майданчика для переговорів.

Він також привітав підтримку України з боку інших партнерів у контексті активізації процесу мирного врегулювання, наголосивши на незмінній позиції Києва: "Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України".

Бербок, за словами МЗС, запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Вона висловила готовність до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.

Кулеба подякував Бербок за чітку позицію щодо "Північного потоку - 2". Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Вони також обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, у неділю ввечері глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловилася проти швидкого введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Вона підкреслила, що трубопровід "не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, і що питання безпеки все ще залишаються на порядку денному".

Раніше під час першого візиту до Брюсселя на новій посаді Бербок наголосила на солідарності ЄС з Україною.