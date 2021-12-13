Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первом телефонном разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил важность Нормандского формата и позицию сторон по "Северному потоку-2".

Об этом сообщила пресс-служба МИД в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

Кулеба подтвердил приверженность Украины политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Убеждены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит достичь дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров.

Он также приветствовал поддержку Украины со стороны других партнеров в контексте активизации процесса мирного урегулирования, подчеркнув неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

Бербок, по словам МИД, заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она выразила готовность к совместной работе по сдвигу с места переговоров в Нормандском формате.

Кулеба поблагодарил Бербок за четкую позицию по "Северному потоку-2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Они также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Напомним, в воскресенье вечером глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

Ранее во время первого визита в Брюссель на новой должности Бербок отметила солидарность ЕС с Украиной.