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Двох доз ковід-вакцин замало для захисту від "омікрону" – дослідження

Вівторок, 14 грудня 2021, 01:47
Двох доз ковід-вакцин замало для захисту від омікрону – дослідження
фото: Getty Images

Британські вчені виявили, що режими дводозової вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості антитіл проти варіанту Omicron, і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих.

Джерело: Reuters із посиланням на дослідження

Деталі: Дослідники Оксфордського університету опублікували в понеділок результати дослідження з проаналізованими зразками крові учасників, яких вакцинували дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) або Pfizer-BioNTech (PFE.N).

У дослідженні зазначено, що поки немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

"Ці дані важливі, але це лише один бік картини. Вони розглядають лише нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", – сказав Метью Снейп, професор Оксфорда.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

"Українська правда" у Threads

Теми: Омікронкоронавірус
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