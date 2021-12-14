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Двух доз ковид-вакцин мало для защиты от "омикрона" – исследование

Вторник, 14 декабря 2021, 01:47
Двух доз ковид-вакцин мало для защиты от омикрона – исследование
фото: Getty Images

Британские ученые обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта Omicron, и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.

Источник: Reuters со ссылкой на исследование

Детали: Исследователи Оксфордского университета опубликовали в понедельник результаты исследования с проанализированными образцами крови участников, вакцинированных дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N).

В исследовании указано, что пока нет доказательств того, что низкий уровень антител против Omicron, борющихся с инфекцией, может привести к большему риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у получивших две дозы одобренных вакцин.

"Эти данные важны, но это лишь одна сторона картины. Они рассматривают только нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", – сказал Мэтью Снейп, профессор Оксфорда.

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Темы: Омикронкоронавирус
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