Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні понад 800 порушень "тиші"

Вівторок, 14 грудня 2021, 05:45
Фото ілюстративне з flickr ОБСЄ

У період з вечора 10 до вечора 12 грудня в зоні бойових дій на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 810 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Зокрема, в Донецькій області Місія зафіксувала 211 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів (3 вибухи в повітрі,1 розрив боєприпаса та 29 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північно-північний схід від н. п. Широкине, на південно-південний схід від н. п. Південне, а також на схід і південний схід від н. п. Залізне.

У Луганській області СММ зафіксувала 599 порушень режиму припинення вогню, зокрема 107 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Нагадаємо: Уранці 13 грудня в Луганській області проросійські збройні формування двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського

Зеленський визначив три можливих формати переговорів з Путіним на прикладі війни на Кавказі

Сенат США схвалив оборонний бюджет з $300 млн для України

Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу

Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Помічник Безлера отримав 11 років тюрми за знущання над війсоковополоненими

Усі новини...
ОБСЄ
Бойовики двічі за день не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по безпілотниках ОБСЄ
Кулеба: 36 країн ОБСЄ підтримали ініціативу щодо моніторингу кордону України з РФ
Останні новини
23:50
Україна, Молдова та Грузія почнуть координувати дії для отримання перспективи вступу в ЄС
23:19
Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа
22:30
Греція вимагатиме з 19 грудня від всіх туристів ПЛР-тест для в’їзду
21:53
На кордоні США та Мексики зупинили 18 росіян
21:07
Зеленський: "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією
20:58
Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського
20:54
Банкова: ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ, але є тільки один
20:49
Зеленський визначив три можливих формати переговорів з Путіним на прикладі війни на Кавказі
20:47
Інфляція не досягне цілі НБУ у 2022 році – прогноз ICU
20:39
На Донеччині депутат міськради вистрибнув з вікна на очах у сина – поліція
Усі новини...