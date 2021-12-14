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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні понад 800 порушень "тиші"

Вівторок, 14 грудня 2021, 04:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні понад 800 порушень тиші
Фото ілюстративне з flickr ОБСЄ

У період з вечора 10 до вечора 12 грудня в зоні бойових дій на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 810 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Зокрема, в Донецькій області Місія зафіксувала 211 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів (3 вибухи в повітрі,1 розрив боєприпаса та 29 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північно-північний схід від н. п. Широкине, на південно-південний схід від н. п. Південне, а також на схід і південний схід від н. п. Залізне.

У Луганській області СММ зафіксувала 599 порушень режиму припинення вогню, зокрема 107 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Нагадаємо: Уранці 13 грудня в Луганській області проросійські збройні формування двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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