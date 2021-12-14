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Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за выходные более 800 нарушений "тишины"

Вторник, 14 декабря 2021, 05:45
Фото иллюстративное с flickr ОБСЕ

В период с вечера 10 по вечер 12 декабря в зоне боевых действий на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 810 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов (3 взрыва в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 29 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкино, к юго-юго-востоку от н. п. Южное, а также к востоку и юго-востоку от н. п. Железное.

В Луганской области СММ зафиксировала 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое.

Напомним: Утром 13 декабря в Луганской области пророссийские вооруженные формирования дважды не пропустили наблюдателей ОБСЕ в неподконтрольные правительственные районы.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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