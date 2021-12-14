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Росія обігнала США за добовою смертністю від Covid

Вівторок, 14 грудня 2021, 06:38
фото: Ельдар Сарахман, УП

12 грудня у світі діагностували понад 466 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії та Росії.

Зокрема, у США зафіксували понад 95 тисяч, у Британії – майже 54 тисяч і в Росії – понад 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина. Україна – на 25 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Угорщина, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 243 754 350 осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 328 507 смертей від COVID-19.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


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