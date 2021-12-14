Россия обогнала США по суточной смертности от Covid
12 декабря в мире диагностировали более 466 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1121), США (549), Венгрии (455).
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии и России.
В частности, в США зафиксировали более 95 тысяч, в Британии – около 54 тысяч и в России – более 29 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Турция. Украина – на 25 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1121), США (549), Венгрии (455).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Венгрия, Германия.
За все время пандемии излечились от болезни 243 754 350 человек. В настоящее время насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5328507 смертей от COVID-19.
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