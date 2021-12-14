За добу на Covid захворіли 7 283 українці, померли 387 хворих

За добу 13 грудня в Україні зафіксували 7 283 випадки інфікування коронавірусом і 387 летальних випадків від Covid-19, до лікарень поклали 1 123 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 27 130 осіб.

Серед нових хворих 566 дітей і 134 медпрацівники.

Як і напередодні, найбільше хворих зареєстрували в Києві (1066), найбільше смертей – у Дніпропетровській області (30).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 570 448 осіб, із них одужали 3 233 009 осіб, померли 91 602 людини.

Нові й летальні випадки, динаміка Дашборд УП

Зараз на Covid хворіють 245 837 жителів України.