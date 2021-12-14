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За сутки Covid заболели 7 283 украинца, умерли 387 больных

Вторник, 14 декабря 2021, 08:18
Фото Винницкой ОГА – vin.gov.ua

За сутки 13 декабря в Украине зафиксировали 7 283 случая инфицирования коронавирусом и 387 летальных исходов от Covid-19, в больницы положили 1 123 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 27 130 человек.

Среди новых больных 566 детей и 134 медработника.

Как и накануне, больше всего больных зарегистрировали в Киеве (1066), больше всего смертей – в Днепропетровской области (30).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 570 448 человек, из них выздоровели 3 233 009 человек, умерли 91 602 человека.

Новые и летальные случаи, динамика
Новые и летальные случаи, динамика
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Сейчас Covid болеют 245 837 жителей Украины.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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