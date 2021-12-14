За сутки Covid заболели 7 283 украинца, умерли 387 больных
Вторник, 14 декабря 2021, 07:18
За сутки 13 декабря в Украине зафиксировали 7 283 случая инфицирования коронавирусом и 387 летальных исходов от Covid-19, в больницы положили 1 123 человека.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Выздоровели за минувшие сутки 27 130 человек.
Среди новых больных 566 детей и 134 медработника.
Как и накануне, больше всего больных зарегистрировали в Киеве (1066), больше всего смертей – в Днепропетровской области (30).
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 570 448 человек, из них выздоровели 3 233 009 человек, умерли 91 602 человека.
Сейчас Covid болеют 245 837 жителей Украины.