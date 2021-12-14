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Через ожеледицю маршрутка перекинулася на Луганщині – є загиблий

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:43
Фото поліції - lg.npu.gov.ua

Неподалік від села Оріхове Луганської області в ранковому присмерку на дорозі з ожеледицею сталася аварія за участю пасажирського мікроавтобусу – одна людина загинула, семеро отримали травми. 

Джерело: відділ комунікації поліції Луганської області

Деталі: 14 грудня о 6.40 ранку в Старобільському районі неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобусу.

За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя. 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. 

Двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим надана допомога на місці події. 

 

На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.

Теми: ДТПЛуганська областьпогода


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