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Из-за гололеда маршрутка перевернулась на Луганщине – есть погибший

Вторник, 14 декабря 2021, 08:43
Из-за гололеда маршрутка перевернулась на Луганщине – есть погибший

Недалеко от села Орехово Луганской области в утреннем сумраке на дороге с гололедицей произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса – один человек погиб, семеро получили травмы.

Источник: отдел коммуникации полиции Луганской области

Детали: 14 декабря в 6.40 утра в Старобельском районе недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев – Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

 

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

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Темы: ДТПЛуганская областьпогода
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