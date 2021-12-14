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Рада спростила отримання громадянства для тих, хто воював за Україну

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:48
Рада спростила отримання громадянства для тих, хто воював за Україну
Фото УП

Верховна Рада спростила отримання громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, або росіянами, що зазнають переслідувань в Російській Федерації. 

Джерело трансляція засідання парламенту 

Деталі: За проєкт закону №5630 у другому читанні проголосували 285 народних депутатів. 

Ним вносять зміни до закону "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Цей законопроєкт спрямований на реалізацію указу президента від 13 серпня 2019 року "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання" (№594/2019).

Законопроєкт передбачає можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України особами:

1) які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;

2) які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України;

3) які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державною нагородою України;

4) які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, брали участь в антитерористичній операції чи у виконанні бойових або службових завдань АТО, брали (беруть) участь у заходах  із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

5) прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, у тому числі: особи, які брали участь в АТО, забезпечують нацбезпеку України чи стримують агресію РФ в ОРДЛО або надали практичну допомогу в боротьбі з тероризмом; 

6) особи, зазначені у ч.20 ст.4 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства": наприклад, іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу підрозділам ЗСУ і правоохоронних органів.

У першому читанні законопроєкт прийняли 2 листопада цього року.

УП, доповнено
Теми: громадянствопаспортВерховна Радазаконодавствовійна
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