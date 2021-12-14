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Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину

Вторник, 14 декабря 2021, 09:48
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину
Фото УП

Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, или россиянами, подвергающимися преследованиям в Российской Федерации.

Источник трансляция заседания парламента

Детали: За проект закона №5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов.

Им вносят изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Этот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие или участвующими в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям через политические убеждения" (№594/2019).

Законопроект предусматривает возможность подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лицами:

1) которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, и которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

2) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

3) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных силах и награждены государственной наградой Украины;

4) которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, принимали участие в антитеррористической операции или в выполнении боевых или служебных задач АТО, участвовали (участвуют) в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, давали отпор и сдерживали вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

5) принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, в том числе: лица, которые  участвовали в АТО, обеспечивают нацбезопасность Украины или сдерживают агрессию РФ в ОРДЛО или оказали практическую помощь в борьбе с терроризмом;

6) лица, указанные в ч.20 ст.4 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства": например, иностранцы и лица без гражданства, оказывавшие инструкторскую помощь подразделениям Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

В первом чтении законопроект приняли 2 ноября этого года.

УП, дополнено

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Темы: гражданствопаспорт Верховная Радазаконодательствовойна
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