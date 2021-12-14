Потяг зім'яв "дев'ятку" під Івано-Франківськом: двоє загиблих

Неподалік Івано-Франківська пасажирський потяг протаранив легковий автомобіль: двоє людей загинули.

Джерело: поліція Івано-Франківщини, Державна служба з надзивчайних ситуацій

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло на лінію "102" 13 грудня о 23:30. Поліцейські встановили, що між селами Угринів і Клузів на залізничному переїзді потяг сполученням "Київ - Івано-Франківськ" зіткнувся із автомобілем марки "ВАЗ 2109".

За даними правоохоронців, 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора.

Таким чином з авто зіткнувся пасажирський поїзд під керуванням 40-річного машиніста зі Львівщини, який був тверезий, зазначають у поліції.

На місці події рятувальники допомогою комбінованого гідроінструменту провели деблокували з автомобіля двох осіб. У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.