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Потяг зім'яв "дев'ятку" під Івано-Франківськом: двоє загиблих

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:59
Потяг зім'яв дев'ятку під Івано-Франківськом: двоє загиблих
фото поліції

Неподалік Івано-Франківська пасажирський потяг протаранив легковий автомобіль: двоє людей загинули.

Джерело: поліція Івано-Франківщини, Державна служба з надзивчайних ситуацій

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло на лінію "102" 13 грудня о 23:30. Поліцейські встановили, що між селами Угринів і Клузів на залізничному переїзді потяг сполученням "Київ - Івано-Франківськ" зіткнувся із автомобілем марки "ВАЗ 2109".

За даними правоохоронців, 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора.

Таким чином з авто зіткнувся пасажирський поїзд під керуванням 40-річного машиніста зі Львівщини, який був тверезий, зазначають у  поліції.

 

На місці події рятувальники допомогою комбінованого гідроінструменту провели деблокували з автомобіля двох осіб. У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: ДТПІвано-Франківська область
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