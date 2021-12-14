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Поезд смял "девятку" под Ивано-Франковском: двое погибших

Вторник, 14 декабря 2021, 09:59
Поезд смял девятку под Ивано-Франковском: двое погибших
фото полиции

Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль: два человека погибли.

Источник: полиция Ивано-Франковской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение о ДТП поступило на линию "102" 13 декабря в 23:30. Полицейские установили, что между селами Угринов и Клузов на железнодорожном переезде поезд сообщением "Киев – Ивано-Франковск" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109".

По данным правоохранителей, 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора.

Таким образом с авто столкнулся пассажирский поезд под управлением 40-летнего машиниста из Львовщины, который был трезв, отмечают в полиции.

 

На месте происшествия спасатели посредством комбинированного гидроинструмента деблокировали из автомобиля двух человек. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринова, погибли на месте происшествия.

Следователи начали уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ДТПИвано-Франковская область
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