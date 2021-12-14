Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поезд смял "девятку" под Ивано-Франковском: двое погибших

Вторник, 14 декабря 2021, 10:59
фото полиции

Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль: два человека погибли.

Источник: полиция Ивано-Франковской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение о ДТП поступило на линию "102" 13 декабря в 23:30. Полицейские установили, что между селами Угринов и Клузов на железнодорожном переезде поезд сообщением "Киев – Ивано-Франковск" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109".

По данным правоохранителей, 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора.

Таким образом с авто столкнулся пассажирский поезд под управлением 40-летнего машиниста из Львовщины, который был трезв, отмечают в полиции.

 

На месте происшествия спасатели посредством комбинированного гидроинструмента деблокировали из автомобиля двух человек. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринова, погибли на месте происшествия.

Следователи начали уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ДТПИвано-Франковская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе

Украина будет форпостом НАТО в случае полномасштабной войны с Россией – Зеленский

Суд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе

видеоПорошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки

видеоГогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР – СМИ

Украина закупит таблетки от COVID-19 компании Pfizer – Ляшко

Все новости...
ДТП
Из-за гололеда маршрутка перевернулась на Луганщине – есть погибший
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
Последние новости
14:13
Украинский банк запустит пилотный проект электронных денег на блокчейне
14:00
У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе
13:54
Американский регулятор "выключит" "печатный станок" для преодоления рекордной инфляции
13:54
Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
13:48
Верховная Рада призывает немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом
13:23
Министр финансов рассказал, какие общемировые тренды отразятся на Украине
13:21
В Польше – первый случай заражения штаммом "Омикрон"
13:11
Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в культурное наследие ЮНЕСКО
13:08
От Кивы ждут миллион, "заработанный" на жемовой яме
13:07
картаВ Украине будет пролетать мокрый снег, а морозы придут на следующей неделе
Все новости...