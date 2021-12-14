В РФ оштрафували на мільйон рублів російського партнера Bellingcat по розслідуваннях

Таганський суд Москви оштрафував видання The Insider на мільйон рублів за порушення порядку діяльності ЗМІ, що "виконує функції іноземного агента".

Джерело: Нова газета з посиланням на пресслужбу московських судів, РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що на видання склали два протоколи через відсутність маркування іноагента.

Крім того, три тижні тому Роскомнагляд з тієї ж причини вимагав від Таганського суду дозволити блокування сайту The Insider на території Росії.

Пізніше РИА Новости повідомили, що Роскомнагляд заблокує The Insider за відсутність маркування ЗМІ-іноагента після того, як судове рішення набере законної сили.

Передісторія:

The Insider включили до реєстру ЗМІ-іноагентів наприкінці липня.

Тоді шеф-редактор видання Роман Доброхотов заявив, що видання зареєстроване в Латвії за латвійським законодавством, "представництва видання в Росії немає, тому всі ці божевільні закони на Insider не поширюються". Доброхотов наголошував, що "Insider працюватиме, як працював".

Довідка: The Insider існує з 2013 року і спеціалізується на журналістських розслідуваннях. Видання спільно із вебсайтом журналістських розслідувань Bellingcat опублікувало багато матеріалів, що стосуються Росії – про отруєння Сергія Скрипаля, падіння Boeing 777 на Донбасі, отруєння опозиційного російського політика Олексія Навального та інші.