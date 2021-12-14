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В РФ оштрафовали на миллион рублей российского партнера Bellingcat по расследованиям

Вторник, 14 декабря 2021, 10:22
В РФ оштрафовали на миллион рублей российского партнера Bellingcat по расследованиям
Скриншот из сайта издания

Таганский суд Москвы оштрафовал издание The Insider на миллион рублей за нарушение порядка деятельности СМИ, "выполняющего функции иностранного агента".

Источник: Новая газета со ссылкой на пресс-службу московских судов, РИА Новости 

Детали: Сообщается, что на издание составили два протокола из-за отсутствия маркировки иноагента.

Кроме того, три недели назад Роскомнадзор по той же причине потребовал от Таганского суда разрешить блокировку сайта The Insider на территории России.

Позже РИА Новости сообщили, что Роскомнадзор заблокирует The Insider после вступления в силу судебного решения за отсутствие маркировки СМИ-иноагента.

Предыстория:

  • The Insider включили в реестр "СМИ-иноагентов" в конце июля.
  • Тогда шеф-редактор издания Роман Доброхотов заявил, что издание зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству, "представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются". Доброхотов подчеркивал, что "Insider будет работать, как работал".

Для справки: The Insider существует с 2013 года и специализируется на журналистских расследованиях. Издание совместно с вебсайтом журналистских расследований Bellingcat опубликовало много материалов, касающихся России, – об отравлении Сергея Скрипаля, падении Boeing 777 на Донбассе, отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального и другие.  

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Темы: РосcияСМИсудштрафы
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