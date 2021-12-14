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ООН повідомила про рекордну 38° спеку в Арктиці

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:40
місто Верхоянськ, фото: varlamov.ru

Всесвітня метеорологічна організація визнала новий температурний рекорд для Арктики: +38 °C у російському місті Верхоянську в Сибіру 20 червня 2020 року.

Джерело: сайт ООН

Деталі: Зазначається, що ця температура, "придатна для Середземномор'я, ніж для Арктики", була виміряна на метеорологічній спостережній станції під час тривалої сибірської хвилі тепла. Майже все літо 2020 середня температура в арктичній зоні Сибіру на 10 градусів перевищувала норму.

Така погода, повідомляють в ООН, посилила пожежі в Сибіру, ​​викликала масштабну втрату морського льоду та відіграла важливу роль у тому, що 2020 рік став одним із трьох найтепліших років в історії спостережень.

Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас заявив про сигнал зміни клімату на Землі.

Пряма мова Тааласа: "Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, які надійшли в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату.

У 2020 році також було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3 ° C) для Антарктичного континенту.

Наразі дослідники ВМО працюють над тим, щоб перевірити показання температури на рівні 54,4 °C, зареєстровані у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці у світі – Долині Смерті у Каліфорнії, та підтвердити новий температурний рекорд для Європи +48,8 °C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа.

Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища ще ніколи не проводив так багато одночасних досліджень".

Українська правда
Теми: ООНпогодаСибір


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