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ООН сообщила о рекордной 38° жаре в Арктике

Вторник, 14 декабря 2021, 11:40
город Верхоянск, фото: varlamov.ru

Всемирная метеорологическая организация признала новый температурный рекорд для Арктики: +38 °C в российском городе Верхоянске в Сибири 20 июня 2020 года.

Источник: сайт ООН

Детали: Отмечается, что эта температура, "более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики", была измерена на метеорологической наблюдательной станции во время продолжительной сибирской волны тепла. Почти все лето 2020 года средняя температура в арктической зоне Сибири на 10 градусов превышала норму.

Такая погода, сообщают в ООН, усилила пожары в Сибири, вызвала масштабную потерю морского льда и сыграла важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас заявил о сигнале изменения климата на Земле.

Прямая речь Тааласа: "Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и ставших тревожным сигналом изменения нашего климата.

В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 °C) для Антарктического континента.

В настоящее время исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры на уровне 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире — Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы +48,8 °C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом.

Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлений еще никогда не проводил так много одновременных исследований".

Украинская правда
Темы: ООНпогодаСибирь
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