Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через НАТО - Кулеба

Україна веде перемовини з Німеччиною про те, щоб вона не блокувала закупівлі Україною озброєння через механізми НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про таке блокування.

"Ще за часів, коли я був віцепрем’єром з євроінтеграції, Україна приєдналася до програми НАТО із закупівель зброї. Все дуже просто: у НАТО існує аналог ProZorro, ми подаємо заявку і проводимо закупівлі. Однак закупівлі вимагають і політичного схвалення, тому виникли проблеми через позицію певних країн", - пояснив Кулеба.

"Вчора я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок у тому числі з цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою дипломатичних інструментів", - зазначив він.

Дмитро Кулеба додав, що Анналена Бербок має однозначну позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і вважає, що він повинен відповідати Третьому енергетичному пакету ЄС "не тільки по букві, а й по його духу".

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков розповів виданню Financial Times, що Берлін минулого місяця заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО, хоча згодом Німеччина поступилася щодо першого, оскільки це не летальна зброя.

Крім того, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО, і німецьким вето було заблоковано 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Пів року тому Роберт Габек, співлідер німецьких "Зелених", колега якого тепер очолила МЗС, висловлювався за постачання Україні зброї.