Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупок оружия через НАТО - Кулеба

Украина ведет переговоры с Германией о том, чтобы она не блокировала закупки Украиной вооружения через механизмы НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о такой блокировке.

"Еще во времена, когда я был вице-премьером по евроинтеграции, Украина присоединилась к программе НАТО по закупкам оружия. Все очень просто: у НАТО существует аналог ProZorro, мы подаем заявку и проводим закупки. Однако закупки требуют и политического одобрения, поэтому возникли проблемы из-за позиции определенных стран", - пояснил Кулеба.

"Вчера я провел переговоры с моей коллегой Анналеной Бербок, в том числе по этому вопросу. Мы единодушны в том, что любую проблему можно решить с помощью дипломатических инструментов", - отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что Анналена Бербок имеет однозначную позицию по отношению к российскому газопроводу "Северный поток-2" и считает, что он должен соответствовать Третьему энергетическому пакету ЕС "не только по букве, но и по его духу".

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию Financial Times, что Берлин в прошлом месяце заблокировал приобретение Украиной винтовок против беспилотников и антиснайперских систем через агентство закупок НАТО, хотя впоследствии Германия уступила по первому вопросу, поскольку это не летальное оружие.

Кроме того, немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО, и немецким вето было заблокировано 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Полгода назад Роберт Хабек, сопредседатель немецких "Зеленых", коллега которого теперь возглавила МИД, высказывался за поставку Украине оружия.