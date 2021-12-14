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Ердоган відвідає Україну на початку року – МЗС

Вівторок, 14 грудня 2021, 10:46
Ердоган відвідає Україну на початку року – МЗС
РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

За його словами, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", - зазначив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, протягом останнього місяця президент Туреччини вже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

1 грудня глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.

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"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКулеба ДмитроЕрдоган
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