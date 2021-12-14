Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эрдоган посетит Украину в начале года – МИД

Вторник, 14 декабря 2021, 11:46
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в течение последнего месяца президент Турции уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

1 декабря глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.

Читайте также: Эрдоган под давлением проблем: почему турецкие власти стремительно теряют популярность.

Темы: МИДКулеба ДмитрийЭрдоган
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Северный поток -2" не запустят в первой половине 2022 года – немецкий регулятор

таблицаВ рейтинге партий среди киевлян "Слуга народа" только третья

У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе

Украина будет форпостом НАТО в случае полномасштабной войны с Россией – Зеленский

документСуд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе

видеоПорошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки

Все новости...
МИД
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
МИД Украины об активах СССР: Путин манипулирует фактами
Последние новости
15:46
3 украинских университета вошли в 100 лучших по международному рейтингу-2022
15:43
Сенат США зарегистрировал проект о $450 млн военной помощи Украине и санкциях против "Северного потока - 2"
15:34
фотоВ Украине создадут Еврохаб пожарной безопасности и будут развивать аэромедицинское пространство – МВД
15:17
В Киеве районная власть пыталась закупить соль с ионами серебра для посыпки дорог
15:15
СБУ проверяет информацию об американских паспортах у Арахамии и Рудык
15:13
Рада приняла скандальный закон о "локализации" без норм, вредивших отношениям с ЕС
15:12
Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России
15:03
Данилов считает, что военных РФ на границе недостаточно для нападения
15:01
ЕБРР согласовал кредит на 200 миллионов евро на ремонт трассы Киев – Одесса
14:57
"Северный поток -2" не запустят в первой половине 2022 года – немецкий регулятор
Все новости...