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Covid у Києві: понад 3 тисячі одужань за добу, але досі багато смертей

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:12
Covid у Києві: понад 3 тисячі одужань за добу, але досі багато смертей
Фото КМДА

За добу 13 грудня у столиці зареєстрували 1 066 нових випадків коронавірусу, 21 людина померла, водночас подолали вірус 3 037 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 066 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 21 летальний випадок від вірусу. 3 037 подолали коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (212), Дарницькому (180) та в Оболонському (140) районах.

У лікарні столиці госпіталізували 64 хворих на коронавірус та 138 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці лабораторно підтвердили 314 771 випадок коронавірусу, 7 902 хворих померли, подолали вірус 289 067 мешканців міста.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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