Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid в Киеве: более 3 тысяч выздоровлений за сутки, но до сих пор много смертей

Вторник, 14 декабря 2021, 11:12
Covid в Киеве: более 3 тысяч выздоровлений за сутки, но до сих пор много смертей
Фото КГГА

За сутки 13 декабря в столице зарегистрировали 1 066 новых случаев коронавируса, 21 человек умер, вместе с тем преодолели вирус 3 037 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 066 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 21 летальный случай от вируса. 3 037 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (212), Дарницком (180) и Оболонском (140) районах.

В больнице столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 138 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице лабораторно подтвердили 314 771 случай коронавируса, 7 902 больных умерли, преодолели вирус 289 067 жителей города.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: