Covid в Киеве: более 3 тысяч выздоровлений за сутки, но до сих пор много смертей

За сутки 13 декабря в столице зарегистрировали 1 066 новых случаев коронавируса, 21 человек умер, вместе с тем преодолели вирус 3 037 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 066 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 21 летальный случай от вируса. 3 037 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (212), Дарницком (180) и Оболонском (140) районах.

В больнице столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 138 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице лабораторно подтвердили 314 771 случай коронавируса, 7 902 больных умерли, преодолели вирус 289 067 жителей города.

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