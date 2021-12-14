Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Киеве: более 3 тысяч выздоровлений за сутки, но до сих пор много смертей

Вторник, 14 декабря 2021, 12:12
Фото КГГА

За сутки 13 декабря в столице зарегистрировали 1 066 новых случаев коронавируса, 21 человек умер, вместе с тем преодолели вирус 3 037 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 066 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 21 летальный случай от вируса. 3 037 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (212), Дарницком (180) и Оболонском (140) районах.

В больнице столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 138 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице лабораторно подтвердили 314 771 случай коронавируса, 7 902 больных умерли, преодолели вирус 289 067 жителей города.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Все новости...
коронавирус
За сутки Covid заболели 7 283 украинца, умерли 387 больных
Главные новости понедельника и ночи: лекарства за "ковидную тысячу", рейтинг партий
Китай сообщил о первом случае штамма Omicron
Последние новости
11:53
Шмигаль не ответил на вопросы о Гогилашвили: Пишите запрос
11:40
Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос
11:28
Зеленский собирает послов в Гуте на следующей неделе
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
Все новости...