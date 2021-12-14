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Поліцейський продавав наркотики прямо у приміщенні суду – ДБР

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:25
Поліцейський продавав наркотики прямо у приміщенні суду – ДБР
фото: ДБР

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора.

Джерело: ДБР

Деталі: Поліцейський входив до складу конвою, що переміщував арештованих із Харківського слідчого ізолятора до суду.

Як встановили оперативники, правоохоронець примудрявся передавати наркотичні речовини затриманим навіть у приміщенні суду.

Після цього він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора. Гроші за такі послуги поліцейський отримував або під час продажу, або згодом від родичів заарештованих.

Його затримали "на гарячому" під час збуту наркотиків у СІЗО 13 грудня.

Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюють, звідки він брав наркотики.

Українська правда

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Теми: ДБРХарківська областьнаркотикиполіція
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