Полицейский продавал наркотики прямо в помещении суда – ГБР

Сотрудники ДБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Источник: ГБР

Детали: Полицейский входил в состав конвоя, который перемещал арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд.

Как установили оперативники, милиционер умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда.

После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в следственный изолятор. Деньги за такие услуги полицейский получал либо во время продажи, либо от родственников арестованных.

Его задержали "на горячем" во время сбыта наркотиков в СИЗО 13 декабря.

Полицейскому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Пока устанавливают, откуда он брал наркотики.