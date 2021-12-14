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Зеленський про блокування Берліном поставок зброї: у деяких столицях перемагає страх

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:33
Зеленський про блокування Берліном поставок зброї: у деяких столицях перемагає страх
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка країна, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання оборонних інструментів.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, текст якого оприлюднила пресслужба президента, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, скупчення російських військ біля українського кордону використовується як потенціал для шантажу західних держав.

"Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому" - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - зазначив він.

Раніше німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО - тепер посол України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду.

Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам  EDM4S-UA з Литви. 

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийНімеччиназброя
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