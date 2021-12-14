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Зеленский о блокировании Берлином поставок оружия: в некоторых столицах побеждает страх

Вторник, 14 декабря 2021, 13:33
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любая защищающаяся от агрессии страна должна иметь право на приобретение оборонных инструментов.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого обнародовала пресс-служба президента, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, скопление российских войск у украинской границы используется как потенциал для шантажа западных государств.

"Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - отметил он.

Ранее немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО, и немецким вето было заблокировано 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Темы: ЗеленскийГерманияоружие
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