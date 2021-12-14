Синоптик попереджає про серйозне похолодання

У середу температурне тло в Україні майже не зміниться, лише на заході країни вночі морози трохи посиляться, серйозне похолодання очікується наступного тижня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 15 грудня у східних, південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця; вночі, вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни подекуди туман. Вітер переважно північний (у західній частині західний), 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у західних областях 2-7° морозу, вдень у південних областях 0-5° тепла, у Криму до 8°).

У Києві середа без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

16 грудня вночі у південній частині, вдень у західних, північних та більшості центральних областей України пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вночі та вранці на Закарпатті та у східних областях місцями туман. На дорогах західних, північних та більшості центральних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, у південній та східній частині - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 1-6° морозу, вдень у південних областях 0-5° тепла, у Криму до 9°.

У столиці у ніч на четвер без істотних опадів, удень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

Пряма мова Діденко: "З наступного тижня... в Україну прийде серйозне похолодання. Температура повітря у вівторок- середу-четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів.

У столиці також наступний тиждень організує серйозне похолодання, особливо в середині тижня, вночі до -8-14, вдень до -3-7 градусів. Цей прогноз - орієнтовний, потребуватиме уточнення. Проте тенденція - до похолодання на наступному тижні!".