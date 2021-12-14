Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик попереджає про серйозне похолодання

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:40
Синоптик попереджає про серйозне похолодання
фото Unsplash

У середу температурне тло в Україні майже не зміниться, лише на заході країни вночі морози трохи посиляться, серйозне похолодання очікується наступного тижня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 15 грудня у східних, південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця; вночі, вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни подекуди туман. Вітер переважно північний (у західній частині західний), 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у західних областях 2-7° морозу, вдень у південних областях 0-5° тепла, у Криму до 8°).

У Києві середа без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

16 грудня вночі у південній частині, вдень у західних, північних та більшості центральних областей України пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вночі та вранці на Закарпатті та у східних областях місцями туман. На дорогах західних, північних та більшості центральних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, у південній та східній частині - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 1-6° морозу, вдень у південних областях 0-5° тепла, у Криму до 9°.

У столиці у ніч на четвер без істотних опадів, удень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

Пряма мова Діденко: "З наступного тижня... в Україну прийде серйозне похолодання. Температура повітря у вівторок- середу-четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів.

У столиці також наступний тиждень організує серйозне похолодання, особливо в середині тижня, вночі до -8-14, вдень до -3-7 градусів. Цей прогноз - орієнтовний, потребуватиме уточнення. Проте тенденція - до похолодання на наступному тижні!".

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: