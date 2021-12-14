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Синоптик предупреждает о серьезном похолодании

Вторник, 14 декабря 2021, 13:40
фото Unsplash

В среду температурный фон в Украине почти не изменится, лишь на западе страны ночью морозы немного усилятся, серьезное похолодание ожидается на следующей неделе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 15 декабря в восточных, юго-восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица; ночью, утром на Закарпатье, Прикарпатье и востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северный (в западной части - западный), 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 2-7° мороза, днем в южных областях 0-5° тепла, в Крыму до 8°).

В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

16 декабря ночью в южной части, днем в западных, северных и большинства центральных областей Украины пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром в Закарпатье и в восточных областях местами туман. На дорогах западных, северных и большинства центральных областей местами гололедица. Ветер северо-западный, в южной и восточной части - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 1-6° мороза, днем в южных областях 0-5° тепла, в Крыму до 9°.

В столице в ночь на четверг без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Прямая речь Диденко: "Со следующей недели… в Украину придет серьезное похолодание. Температура воздуха во вторник-среда-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем мороз будет колебаться около 5-10 градусов.

В столице также следующая неделя организует серьезное похолодание, особенно в середине недели, ночью до -8-14, днем до -3-7 градусов.

Этот прогноз - ориентировочный, нуждается в уточнении. Однако тенденция – к похолоданию на следующей неделе".

Темы: погода
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