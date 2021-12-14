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Режим Лукашенка засудив Тихановського до 18 років колонії

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:36
Сергій Тихановський. Фото: Білоруська служба «Радіо Свобода»

Гомельський обласний суд засудив блогера і чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.

Джерело: zerkalo_io

Дослівно: "Тихановського визнали винним за ч.1 ст.293 (Організація масових заворушень), ч.3 ст.130 (Розпалювання соціальної ворожнечі), ч.2 ст.191 (Запобігання роботі ЦВК), ч.1 ст.342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Йому призначили 18 років колонії посиленого режиму".

Деталі: За даними білоруського слідства Тихановський та його наближені тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі.

При цьому він нібито через YouTube-канал та Telegram-канал "закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців".

Стверджується, що своїми висловлюваннями Тихановський "розпалював ворожнечу і ворожнечу у суспільстві за ознаками соціальної власності".

Дружина Тихановського та лідер опозиції Світлана Тихановська вважає рішення білоруського суду помстою "диктатора" Олександра Лукашенка своїм найсильнішим суперникам.

Інші фігуранти "справи Тихановського" також отримали від 14 до 16 років колонії посиленого режиму.

Передісторія:

  • Тихановський - блогер, чоловік кандидата в президенти на виборах 2020 року Світлани Тихановської. Він неодноразово заявляв про свої президентські амбіції, але перед початком виборчої кампанії його заарештували нібито за організацію несанкціонованого заходу.
  • Це завадило йому подати документи до Центрвиборчкому. За довіреністю це зробила дружина Світлана Тихановська, але ЦВК не зареєструвала її чоловіка. Тоді документи на реєстрацію подала Тихановська.
  • У вересні Марію Колесникову та Максима Знака, відомих соратників лідерки опозиції Світлани Тихановської, засудили до 11 і 10 років колонії

Теми: ТихановськаЛукашенкоБілорусь


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