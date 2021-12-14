Режим Лукашенка засудив Тихановського до 18 років колонії

Гомельський обласний суд засудив блогера і чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.

Джерело: zerkalo_io

Дослівно: "Тихановського визнали винним за ч.1 ст.293 (Організація масових заворушень), ч.3 ст.130 (Розпалювання соціальної ворожнечі), ч.2 ст.191 (Запобігання роботі ЦВК), ч.1 ст.342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Йому призначили 18 років колонії посиленого режиму".

Деталі: За даними білоруського слідства Тихановський та його наближені тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі.

При цьому він нібито через YouTube-канал та Telegram-канал "закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців".

Стверджується, що своїми висловлюваннями Тихановський "розпалював ворожнечу і ворожнечу у суспільстві за ознаками соціальної власності".

Дружина Тихановського та лідер опозиції Світлана Тихановська вважає рішення білоруського суду помстою "диктатора" Олександра Лукашенка своїм найсильнішим суперникам.

Інші фігуранти "справи Тихановського" також отримали від 14 до 16 років колонії посиленого режиму.

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