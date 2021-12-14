Режим Лукашенко приговорил Тихановского к 18 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил блогера и мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима.

Источник: zerkalo_io

Дословно: "Тихановского признали виновным по ч.1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (Разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (Воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему назначили 18 лет колонии усиленного режима".

Детали: По данным белорусского следствия Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.

При этом он якобы через YouTube-канал и Telegram-канал открыто "призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей".

Утверждается, что своими высказываниями Тихановский "разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".

Жена Тихановского и лидер оппозиции Светлана Тихановская считает решение белорусского суда местью "диктатора" Александра Лукашенко своим сильнейшим соперникам.

Другие фигуранты "дела Тихановского" также получили от 14 до 16 лет колонии усиленного режима.

Предыстория: