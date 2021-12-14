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110 тисяч людей не прийшли вчасно за другою дозою вакцини від Covid

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:22
фото: КМДА

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози вакцини проти COVID-19.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує МОЗ

Пряма мова Кузіна: "Зараз обов’язок кожної людини – захистити себе та рідних, зробивши щеплення.

Разом з тим, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу".

Деталі: Дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та у майже 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин:  Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 26 718 836 щеплень, вакциновано 14 174 401 людину.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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