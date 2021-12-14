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110 тысяч человек не пришли вовремя за второй дозой вакцины от Covid

Вторник, 14 декабря 2021, 14:22
фотО: КГГА

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует Минздрав

Прямая речь Кузина: "Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку.

Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу".

Детали: Данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Напомним: С начала вакцинальной кампании сделано 26 718 836 прививок, вакцинировано 14 174 401 человека.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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