110 тысяч человек не пришли вовремя за второй дозой вакцины от Covid

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует Минздрав

Прямая речь Кузина: "Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку.

Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу".

Детали: Данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Напомним: С начала вакцинальной кампании сделано 26 718 836 прививок, вакцинировано 14 174 401 человека.